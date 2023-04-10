台積電今（10日）公布3月營收為1454.08億，較上月減少了10.9%，較去年同期減少了15.4%，為2021年10月以來低點，首季營收5086.33億，未達財測的5126.9億至5372.5億數據，低於預期，這也讓20日登場的法說會更受到矚目，網友們則關注股價走勢是否會受到衝擊，有人建議應該先觀察周一美股的走勢再判斷。

台積電第一季財測展望，預估單季營收落在167億美元到175億美元之間，以新台幣兌美元平均匯率30.7元計算，新台幣財測為新台幣5126.9億元到5372.5億美元，如今第一季數據出爐，確實不如預期。

話題引起PTT網友們熱烈討論，尤其台積電的數據比預期的還要低，「整體如預期衰退，但比預期的財測更低」、「台積電竟然沒達標，這應該很少見吧」、「之前法說會好像預估季減15%，現在算下來季減18.7%」、「看法說會毛利率有沒有崩掉才是重點。」

此外，台積電股價的走勢也成為討論焦點，「晚點先看TSM表現了，沒崩的話就穩了」、「看TSM怎開就好了，越爛越噴機率很大」、「依照台股的調性，很有機會越爛越噴」、「台股要血流成河了嗎？有點刺激阿。」

中美晶片戰往死裡打 台積電躲得過嗎？

台積電20日將舉行第一季法說會，市場聚焦台灣和海外建廠、人工智慧技術看法、3奈米以下先進製程布局、客戶庫存去化進展、美國晶片法案，甚至是否下修今年資本支出及財測等議題。