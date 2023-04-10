侯友宜也親自到景觀平台視察工程成果。（呂健豪攝）

透過新北市漁業處推動的「嗨漁港」計畫，八里區下罟子漁港不僅改善港區舊有的漁具倉庫及整體環境，同時增建了11座浮動碼頭，第二期的5座浮動碼頭以及新建的26間漁具倉庫及景觀平台於今（10）日正式啟用，市長侯友宜表示，透過這樣的方式，讓漁民生計更有保障，也帶動當地的經濟產業、觀光休閒發展。

新北市境內共有28座漁港，為全台本島最多，為了改善漁民傳統漁作設施，提供漁民更安全舒適的作業環境，漁業處推動「嗨漁港」，積極改善港區內的相關設備，並增設觀光休閒設施，讓漁港也能結合觀光遊憩，成為遊憩的新景點，帶動地方的經濟產業、觀光休息，達到共榮共好的目標。

八里下罟子漁港是位於台北港的港中港，設籍的漁港有204艘之多，雖有良好的穩靜度，但潮差卻高達3公尺，為了提升漁民作業的安全性及便利性，漁業處自2020年完成南碼頭第一期共6座浮動碼頭，後續也在港區東碼頭新建第二期5座浮動碼頭，並於今天完工啟用。

此外，漁業處也新建26間漁具倉庫並設置景觀平台，改善原本漁民以貨櫃改裝的臨時倉庫容易鏽蝕、收納空間不足導致漁具堆放在港區造成環境髒亂的問題，景觀平台也提供一般民眾休閒遊憩的空間；另外考量到新北市有許多印尼籍漁民，此次改善工程也特別設置了祈禱室，供不同信仰的漁民作為心靈上的寄託。

侯友宜表示，目前新北市的嗨漁港計畫已經成功翻轉14座漁港，市府團隊針對各漁港皆用盡心思設法改善，多方聽取漁民及在地民眾的聲音，也針對漁港的特性及漁民需求，持續打造在地特色景點，今年除了下罟子以外，還有後厝及龜吼2處漁港正在精進改善工程，朝向「農業健康市」發展。