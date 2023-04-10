開車上路有導航指引，現在開腦手術也有導航系統輔助，幫神經外科醫師「引路」準確下刀，屏東基督教醫院月前便借此醫療科技執行腦瘤切除手術，患者術後回歸正常生活，與常人無異。

61歲田姓婦人因血壓飆高到200mmHg前往屏基急診室就醫，藥物治療後血壓雖下降，但仍感覺頭部昏脹，進一步安排電腦斷層檢查，赫然發現腦部左前額葉有一個4公分腫瘤，隨即安排住院準備手術。

屏基神經外科主治醫師許師源表示，幸好及早發現，否則後期會出現性格改變、視力喪失或減退、語言表達能力困難、肢體癱瘓無力的情形，而目前腦部腫瘤的治療第一步仍是以手術為主。

人類神經系統直接或間接調節控制著人體各器官、系統的功能，而神經外科手術常常要在重要的神經之間，去切除腦瘤或腦血管病變，十分注重精準細密，稍有失準，就可能導致神經系統受損帶來併發症。

許師源指出，以往開顱手術要翻開頭皮、鋸開頭骨，傷口比較大，恢復期長；現在借助醫療科技，在開刀前將患者的磁振造影及電腦斷層影像傳輸到導航系統，經過軟體運算建立腦部3D立體畫面，腫瘤位置清楚定位、一目了然。

讓醫師在劃刀前就能掌握腦瘤在頭皮下的大小範圍及深度，規劃最短手術路徑，破壞少、降低損傷周邊神經組織的機率，大大提高精準度，相較傳統開顱手術不僅手術時間縮短，且傷口小、出血少，病人安全更有保障。