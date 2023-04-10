周一日經225指數收盤上漲115.35點或0.42%，為27633.66點。東證一部指數升11.09點或0.56%，為1976.53點。

三井住友資產管理在東京的首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示：「由於人們預期美國勞動力市場將保持穩定，日本股市上漲」，不過在沒有其它更多題材帶動交易的情況下，股市漲幅受到限制。

香港和歐洲股市在周一因復活節假期而繼續休市。

由於投資人歡呼新冠疫情的結束，迪士尼營運商Oriental Land升2.67%，報4737日圓，創近一年股價新高。

在日圓走軟，提振出口商利潤之下，任天堂升4%，報5406日圓。

對利率敏感的保險股和銀行股分別上漲1.21%和0.62%。

航運股升2.86%，漲幅表現領先其它板塊。

周一稍晚，日本央行新任總裁將主持上任首個新聞會，投資人將尋找線索，以判斷他是否要轉變超寬鬆政策環境。