新北市消防局第14期高級救護技術員訓練今日開訓。（新北市消防局提供）

新北市消防局委託台大醫學院附設醫院辦理第14期高級救護技術員訓練，今（10）日在文化消防分隊緊急救護訓練中心開訓，由副局長陳崇岳主持開訓典禮，邀請宜蘭縣消防局長徐松奕、台大醫院急診醫學部醫師謝明儒、林皓陽等多位重要嘉賓出席。課程除初訓課程外，另增加到院前創傷救命術、團隊資源管理及情境模擬擬真訓練等項目，讓學員可以獲得最新的緊急醫療救護知識與技能。

新北市消防局表示，此次訓練與宜蘭縣消防局採縣市合作共享訓練資源模式辦理，新北消防推派40名、宜蘭消防推派20名，總計60名學員參與。

新北市消防局長李清安表示，培訓高級救護技術員是自2007年第一期開訓以來，新北市消防局高級救護技術員人數已達557人，位居全國第一，目前本市高級救護技術員可針對四大急重症進行緊急插管、手動電擊、施打藥物（本市開放17種藥物）及心電圖判讀等急救處置，對救護及OHCA重症處置品質有很大助益。

李清安說，新北市OHCA康復出院率從2013年的3.1％不斷增加到2023年3月底的10.9％，已經超越疫情前的水準，宜蘭縣也為此在今年投資預算培訓高級救護技術員，新北市秉持共好共榮的精神積極與各縣市合作，未來也將持續，期盼台灣的救護技術可以持續提升，超越世界水準。