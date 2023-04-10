日本與中國官員今天將在東京舉行高級別會談，磋商東海水域爭端。

路透社報導，這次會談是從2012年起舉行的日中海洋事務高級別磋商的一部分。

中國方面將由中共外交部邊界與海洋事務司司長洪亮率領，日本代表則是日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕。

「讀賣新聞」報導，日中海洋事務高級別磋商去年11月以線上方式舉行。這是繼2019年5月以來，雙方首次舉行面對面會談。

會談舉行前，日本官房長官松野博一今天上午在記者會表示，台灣總統蔡英文訪美會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），引發中國在台灣周邊軍演，日方抱持一貫關注態度，密切注意。

松野表示，除了直接向中國傳達台灣海峽和平穩定的重要性之外，日本也一直與美國等盟友及志同道合的國家密切合作，進行明確溝通。今後也將持續外交方面的努力。

去年11月會談時，洪亮曾批評日本對中國在台灣海峽的行動發表評論，他也要求日本把船隻撤出日中都宣稱擁有主權的東海水域。

日本和中國的海岸巡邏船時常在釣魚台（日本稱尖閣諸島，中國稱釣魚島）周邊海域發生衝突。

中國和日本上個月開設國防熱線，避免在爭議海域發生空中與海上爭端。