義暘綠電計劃利用本次聯貸資金償還金融機構借款並支應太陽能電廠建置開發，是繼屏東天權四案完成後，力暘能源與中租能源接續合作打造的案場，並組構專業菁英團隊執行電廠規劃。目前擇定屏東縣佳冬、枋寮約100公頃場址建置太陽能光電發電設施，為裝置容量達99MW的集結分散式地面型太陽能電廠，現階段已取得部分施工許可，預計明年上半年正式商轉，估計完工後每年可發電1.35億度，約可提供屏東縣內4萬餘戶家庭一年用電量，也可透過台電電網平臺，提供國內各大企業對綠電需求的解決方案。

遠東商銀表示，本次聯貸案推出後，立即獲得金融同業熱烈參與，達成超額認購。參貸團成員包括兆豐票券、國際票券、中華票券、合庫票券、永豐商銀、玉山商銀、台新商銀、日盛商銀及三信商銀等金融機構，顯見聯貸銀行團除高度肯定本次投資開發計畫，亦展現金融界對綠能科技發展的支持。

遠東商銀為國際赤道原則的會員，透過金融核心專長業務延伸影響力，使金流導向綠色經濟的發展，協助驅動能源轉型，遠東商銀綠色授信案數量及額度均逐年攀升，包括獲國際財經專業媒體「亞洲金融與財經」頒發「臺灣區年度最佳綠色融資案」，以及專案融資全臺首座地熱電廠商轉等。

遠東商銀總經理周添財表示，近年各地歷史高溫、山火、洪水和乾旱等異常不斷，氣候變遷從預言逐漸變得真實而立體，令全球產官學各界無法不嚴陣以待，氣候風險議題也成為遠東商銀的治理重點，將與有志一同的金融同業協力壯大綠色融資的力量，共同建立一個資本和產業的綠色生態圈所努力，務使2050淨零碳排的願景成真。