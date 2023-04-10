元太宣布，推出E Ink Kaleido 3 Outdoor彩色印刷電子紙技術，專為數位戶外廣告（Digital Out-of-Home, DOOH）看板應用所設計的彩色電子紙，適用於戶外較大的溫度範圍，具備彩色動態顯示功能，同時兼具海報顯示質感，能為戶外公共訊息看板提供多彩的豐富資訊且兼顧低碳環保的顯示解決方案。

E Ink Kaleido 3 Outdoor以彩色印刷式電子紙技術（Print Color ePaper technology）為基礎，運用RGB色彩顯示原理，讓黑白的電子紙薄膜呈現溫潤的彩色顯示表現，具有4,096色，能顯示鮮明彩色圖像資訊與清晰的文字顯示效果，提供舒適不刺眼的彩色數位內容觀看體驗，顯示效果接近於彩色印刷的紙質看板。其操作溫度範圍介於-15°C至65°C之間，在天寒地凍或氣候炎熱地區，無需加裝昂貴的高耗能加熱或冷卻設備，也能正常運作，減少額外電力消耗。

面對歐洲許多國家因能源危機新設置限制數位看板營運時間的法規，E Ink Kaleido 3 Outdoor 的超低耗電特性，可搭配太陽能板使用再生能源運作，無須從電網獲取電力，將可突破限電法規限制，取代高耗能的數位看板。E Ink Kaleido 3 Outdoor彩色電子紙用於戶外訊息看板可以快速動態更新資訊，相較於傳統紙質海報輸出看板，使用功能及環保特性亦大幅提升。

元太總經理甘豐源表示，在全球朝向低碳永續數位發展的趨勢下，電子紙的超低耗電及無光害特性，是戶外廣告看板的最佳顯示解決方案。元太在E Ink Kaleido彩色印刷電子紙技術的基礎上，致力開發適合應用於戶外的寬溫彩色電子紙技術，將能滿足客戶在戶外廣告應用中，同時兼具動態顯示、節能環保且無光害污染的期待。