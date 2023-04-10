展望後市，美食-KY自2022年下旬開始，連續8個月繳出營收正成長，穩定加溫。積極發展的美國市場預期將受惠加速展店挹注，帶動營收續創新高。大陸市場第一季也開始看到景氣復甦跡象，烘焙、飲料等民生必需消費的動能有機會逐季改善，加上85度C已重啟門市展店腳步，若搭配單店營收的加速回升，美食-KY烘焙旺季的營運表現值得期待。

在美國市場，85度C門市的日均來客數過去幾個月不斷走揚，3月份更已超越2020年初疫情前的水準，來到2019年以來的新高，帶動單月份營收改寫歷史紀錄。根據美國當地調研機構的最新數據，全國餐飲行業的同店來客數不只仍遠低於疫情前，落差甚至在雙位數之譜。相比之下，85度C卻憑藉明確的品牌定位以及領先同業的研發能力，反而能帶動節節上升的客流量，持續擴大市佔率，更有利未來持續將營業版圖擴大到美國各州市場，令法人更樂觀看待2023～2025年的店數及營收成長空間。

85度C在大陸市場的營收動能，也開始有顯著改善，單月份的營收規模上升至半年來的新高，較去年同期的成長幅度也來到雙位數。法人預期，今年85度C在大陸市場的營運動能，可望伴隨民生必需消費的復甦，而持續增溫，助攻美食-KY合併營收表現。