總統蔡英文出訪之旅結束後，大陸解放軍馬上展開連續3天的環台軍演，儘管不少軍事專家都認為這次大陸展現的威脅性降低，但資深媒體人王淺秋發現此次解放軍展現很強的精準打擊能力，且大陸官媒更稱攻擊目標可能包括「台獨的重要政治場所」，讓她質疑解放軍是否將民進黨中央列為打擊目標？

王淺秋今（10）日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，根據大陸官媒《環球時報》今報導，此次解放軍展現出陸海空的精準打擊能力，且打擊目標除了可以針對關鍵軍事設施外，還可能有台獨的重要政治場所，「我就很好奇，什麼叫做『台獨的重要政治場所』呢？民進黨中央？」

王淺秋指出，台灣並不大，若解放軍的軍演變為常態性，或是可能的風險性越來越高，而一般平民老百姓對於軍事來說不見得這麼清楚，因此大家會問「哪裡最危險？」主持人李珮瑄聽到後也驚呼「（民進）黨中央是市區欸！」

「我不知道所謂的重要台獨政治場所是什麼，但是這顯然是在一些規劃裡頭，已經做好了軍事的推演！」王淺秋強調，上次解放軍用火力圍島，讓台灣民眾較清晰的感受到威脅，而這次雖然許多軍事專家說擦槍走火的風險性降低，但解放軍則是釋出了另一種訊息，告訴外界他們可以主動選擇要在何處展現他們的「拳頭」。