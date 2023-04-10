港星吳耀漢於1965年與現任妻子Susan結婚，並育有三女一子。但其實他有過兩段婚姻，第一段婚姻是在21歲，當時不顧父親反對，甚至因此關係決裂，但該段婚姻半年後就結束，後來才遇見Susan，並回到香港生活。

吳耀漢曾在受訪時透露，初戀是在19歲，當時兩人決定要結婚時，有被父親反對，但他寧可與父親斷絕關係，也執意要結婚，怎料該婚姻只維持了半年就結束，而他曾坦承當時是為了性愛結婚，可見他年輕時也很衝動。

吳耀漢原本在英國留學是要讀牙醫，但發現自己喜歡表演，才轉往就讀英國咸斯特戲劇學院，後來也順利進入BBC當演員，而Susan就是在當時遇到的。遇到Susan時，他就認為是真愛，兩人在1965年結婚，生下三女一子，並在1970年帶著妻子回到香港。

回到香港後，兩人在聖德肋撒堂對面經營理髮廳「蘇珊髮型屋」，因為Susan其實是英國知名髮型師維達沙宣（Vidal Sassoon）的第一代弟子，在當時有不少名人光顧，不僅是李小龍的御用髮型師，「配角天后」金燕玲更是常客，因此，吳耀漢也才有機會認識製作人周梁淑怡而加入TVB（香港電視公司）。