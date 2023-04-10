泰國人氣男演員Off Gun睽違四年來台辦見面會，見粉絲心情好狂撒糖。（KKLIVE提供）

泰國人氣男演員Off Gun睽違四年來台辦見面會。（KKLIVE提供）

泰國人氣男演員Off Gun睽違四年來台辦見面會與粉絲拍大合照。（KKLIVE提供）

距離上次來台舉辦見面會已經四年的泰國人氣演員Off與Gun，在8日晚間舉辦【OffGun Fan Meeting in Taipei 2023】，吸引超過千名粉絲到場目睹男神風采，一出場就引起震耳欲聾的尖叫聲！兩人不僅帶來多首第一次在台灣演唱的歌曲，以及分享這幾年間的改變與成長，現場更用中文演出作品中的經典甜蜜橋段，大方撒糖讓粉絲們都心花怒放！ Off Gun還挑戰現場做潤餅、棉花糖等台灣夜市美食，寵粉的兩人甚至應粉絲要求開出3個樂透幸運數字，不過Off也淘氣地跟粉絲說，如果沒中的話不能怪他們喔！

因為疫情的關係好久沒能跟外地的劇迷相見，Off坦承一度覺得心情悶悶的，這次終於能見到這麼多劇迷，兩人心情看起來都相當開心！由於來台的工作行程總是來匆匆、去匆匆，這次主辦單位KKLIVE乾脆把兩人都愛的台灣夜市美食搬到台上，讓他們挑戰做潤餅跟棉花糖送給幸運粉絲，雖然中間潤餅皮一度破掉、棉花糖一度不受控制，卻也讓他們玩得不亦樂乎！而當主持人問到會用什麼食物形容彼此的搭擋時， Off將Gun比喻成酸辣海鮮湯這類又辛辣又好吃的食物，Gun則感性地說Off是他的湯，因為每餐都不可或缺，足見兩人的好感情！

Off Gun此次帶來多首第一次在台灣公開演唱的歌曲，如泰劇《只因我們天生一對》的主題曲，Off與Gun也分別帶來一首SOLO曲〈INVISIVLE TEARS〉、〈HOOK〉。見面會結束前，兩人感謝台灣劇迷讓他們更有動力努力工作，也希望粉絲們能繼續支持他們接下來的新作品！