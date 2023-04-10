中醫大新竹附醫婦科主任陳璐敏（左）用陰道雷射手術，幫助患者重啟滋潤彈性。（中醫大新竹附醫提供／邱立雅竹縣傳真）

一名約60歲病患長期陰道乾澀，連運動爬山都非常不舒服，求診中國醫藥大學新竹附設醫院婦科主任陳璐敏，由於病患罹患不適合賀爾蒙治療疾病，陳璐敏建議可考慮使用陰道雷射治療，經過3次療程，病患表示運動爬山不再有不舒服狀況。另一名約35歲的年輕女病患，長期陰道反覆發炎，藥物治療後沒有明顯改善，經過3次陰道雷射治療，症狀也明顯改善，持續門診追蹤。

女性在歷經生產，邁入更年期或卵巢、乳房等疾病影響，生殖泌尿系統會逐漸產生老化萎縮，例如陰道張力彈性減弱、乾澀、灼熱、搔癢、反覆陰道炎、行房疼痛等等，甚至影響膀胱尿道支撐度，一旦咳嗽、大笑、打噴嚏或外出運動、跑步時還會發生滲漏尿的困擾與尷尬。

陳璐敏表示，陰道雷射適用於3大族群，第1是更年期陰道乾澀，萎縮性陰道炎，性交疼痛，或輕微尿失禁者。第2族群屬於比較年輕，生產後造成漏尿者。第3類是年輕族群反覆性陰道發炎，藥物治療效果不好者。

陰道雷射科技雷射光療運用二氧化碳雷射科技搭配360度與90度陰道點陣式掃描探頭，可快速剝離並更新老廢陰道黏膜，產生深層雷射熱效應，可促進陰道黏膜下層結締組織內膠原蛋白增生並提升血液供應，重啟滋潤彈性。

一般1個月治療1次，3次為一個療程，之後每年進行1至2次治療。陳璐敏指出，不須住院、不用麻醉，當天可恢復正常作息，1周內採淋浴方式洗澡，避免陰道沖洗、泡澡、游泳、泡溫泉等活動，一周後可恢復性生活。