中華華人茶文化協會創會理事長邱錦子（左）介紹神農獎得主羅正彬提供的野放紅玉白茶給美國加州核桃巿前巿長蘇王秀蘭品嚐。（邱錦子提供／呂妍庭嘉義傳真）

中華華人茶文化協會創會理事長邱錦子長年致力於推廣茶文化，獲美國加州眾議會肯定，2019年更獲美國加州核桃巿前華裔巿長蘇王秀蘭專程回台予以表揚，9日蘇王秀蘭再度回到台灣，與夫婿等親友一同探訪嘉義縣梅山鄉太和村，在竹林、茶園環繞中品茗，感受茶香韻味。

「半壁山房待明月，一盞清茗酬知音」，為歡迎遠道而來的蘇王秀蘭，中華華人茶文化協會特別選在梅山鄉太和村舉辦「樟樹湖茶山行～與市長有約」精緻茶會及藏茶活動，指太和保有完整原始林相，竹林、杉木茂盛，有如置身在畫布中的茶園步道更是令人讚嘆，在這裡不只以茶會友，更展現台灣山林的美好與濃厚人情味 。

中華華人茶文化協會特地請來神農獎得主羅正彬提供野放紅玉白茶，台灣工藝之家「文生窯」，傳承製陶第24代吳明儀則提供手作茶甕，嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋與蘇王秀蘭、邱錦子理一同將台灣好茶封入茶甕中，簽名後舉行藏茶儀式，有如「時空膠囊」般，盼藏茶轉韻，象徵越陳越香的友情與來自台灣的美好祝福。

蘇王秀蘭在致詞時感動表示，茶文化博大精深，對中華華人茶文化協會歷年舉辦的大型茶會皆讚譽有加，強調她非常心儀台灣茶文化活動，只可惜身在海外無法參與，這次能親身體驗，收獲良多。

為讓蘇王秀蘭感受在地茶席、茶文化，中華華人茶文化協會選在樟樹湖的「眷茶屋」辦茶席，表示「眷茶屋」將現代美學融入先民智慧，原本面臨拆除的舊豬圈，搖身變成茶藝品茗空間，保留原有木榫建築特色，清除腐朽骨架後取當地竹木區隔空間，最後以豬圈諧音命名為「眷茶屋」，

活動當天現場由中華華人茶文化協會的司茶人呈現工夫茶茶席及現代文人茶席，席上也開封4年前蘇王秀蘭回台時封藏的凍頂茶，以及中華華人茶文化協會創會的藏茶，伴著茶澧漫主理人高美媛的古箏演奏，更顯茶香悠悠。