花蓮吉安警分局太昌派出所長陳添丁，靠靈敏嗅覺聞出違停車輛裡有異常香氣，當場查獲3級毒品彩虹菸7支，總重約8.54公克。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

花蓮吉安警分局太昌派出所長陳添丁，靠靈敏嗅覺聞出違停車輛裡有異常香氣，當場查獲3級毒品彩虹菸7支，總重約8.54公克。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名20歲的陳姓男子昨駕車違停在超商前的紅線上遭警方盤查，緝毒經驗豐富的太昌派出所長陳添丁，聞到車內散發出的菸味，除是煙草及尼古丁的味道，還有些「異常」甜味，當場查獲3級毒品彩虹菸7支，總重約8.54公克，儘管陳事後辯稱香菸為朋友所有，最後因事證明確，仍被移送法辦。

吉安警分局指出，太昌派出所所長陳添丁昨晚11點許帶班巡邏，發現轄內有部白色轎車違停在超商前的紅線立即上前盤查，而當時眼尖的員警也在副駕駛座上發現可疑香菸。

由於陳添丁查緝毒品經驗豐富，見到可疑香菸後便靠近車窗，用他靈敏的嗅覺聞出香菸的味道有異，不像一般市售香菸的味道，後經檢測確認車上的可疑香菸為3級毒品的彩虹菸。

最後員警在陳男車內查獲7支毒香菸，其中2支已使用過，當場將人帶回派出所內詢問，不過陳男卻稱，毒香菸不是他的，可能是朋友掉在車上的，但對友人的資料卻模糊帶過，交待不清；警方認為，陳男持毒事證明確，依現行犯逮捕送辦，全案將依照《毒品危害防制條例》移送花蓮地檢署偵辦，並持續追查毒品來源及流向。

吉安警分局表示，近年新興毒品不斷改變包裝，躲避警方查緝，大幅提高危害嚴重性，施用毒品會傷害腦部中樞神經，嚴重者造成精神分裂並導致死亡，依《毒品危害防制條例》規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，接觸毒品害人害己，千萬碰不得！

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