高雄67歲廖姓老翁日前突然收到簡訊，表示有訴訟文書要領取，於是廖翁按照簡訊指示操作，最後卻是要付錢，他起疑到派出所求助。警方了解後，跟廖翁說明這是新型詐騙手法，並宣導正確的流程，廖翁事後也感謝警方解說，保住自己的積蓄。據悉，資深刑警表示，這是他辦案多年未見的新手法，也感嘆詐團花招多，呼籲民眾多加防範。

8日上午11時許，廖翁突然收到簡訊通知，表示近期有訴訟文書，要依照指示領取，廖翁當時心想近期又沒打訴訟，怎麼會有訴訟文書，但他還是先照著簡訊指示操作，最後卻是要廖翁付錢才能領取，他驚覺有異，到附近三民二分局鼎山派出所詢問求助。

員警聽聞廖翁描述後，立即跟廖翁表示「那是騙人的！」，而副所長簡奇彬還拿出派出所的司法文件信封給廖翁看，藉此宣導如訴訟文書等司法文件，為紙本掛號由郵差寄送，絕不會以手機簡訊方式傳送，告知廖翁正確的流程，經過員警耐心的解說之下，廖翁頓時放下驚慌失措的心情，不斷地向員警頻頻道謝，保住了自己的積蓄。

而資深刑警透露，辦案多年，第一次聽說有詐騙集團用司法文書付費領取手法，感嘆詐騙集團為了詐財無所不用其極，呼籲民眾多加防範，有問題立即撥打165反詐騙諮詢專線或向當地警察機關求助。