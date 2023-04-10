米津玄師改成中分造型，終於露出雙眼示人。（Sony Music提供）

日本樂壇天王米津玄師再衝巔峰，金曲〈Lemon〉MV在YouTube總瀏覽突破8億次，締造日本藝人史上最多瀏覽紀錄，成為名符其實的「億級天王」，而他在上月21日推出最新數位單曲《LADY》，上架當天隨即稱霸日本28項音樂榜，台灣KKBOX也連坐兩周冠軍，MV上架後引發「米津玄師怎麼好像變了？」的熱烈討論，原因竟是他終於露出了「右眼」。

《LADY》話題不斷，長久以來都是頭髮遮著右眼的米津玄師，這次造型竟中分且露出右眼，於是便出現「米津玄師的臉變了」、「他的右眼終於解放了超感動」、「當歌迷5年終於知道原來臉是長這樣啊」等熱烈討論，而這首搭配知名飲料品牌咖啡的廣告曲，也正在各大電視與街頭大銀幕熱播中。

米津玄師自從主流出道後，只要推出新曲無論是數位還是實體都屢屢締造佳績，他在2018年推出的〈Lemon〉一曲，搭配日劇《Unnatural 法醫女王》主題曲，上架當時隨即創造「史上最快達到100萬下載次數的作品」，MV則是在YouTube寫下105天突破1億次瀏覽，這首金曲就算經過5年經典依舊，正式衝破8億次大關。

此外他還有14首MV也都達成億級紀錄，YouTube的675萬位訂閱者也傲視日本樂壇，Billboard JAPAN也公布在日本設立15周年以來的綜合歌曲榜HOT100，米津玄師同樣以〈Lemon〉拿下全部15年份的第一名寶座，堪稱當今日本樂壇最強「億次元」歌手。