中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，據陸媒報導，今（10）日演習中，掛載實彈的轟-6K戰略轟炸機也加入演習模擬。另前立委郭正亮也指出，陸方此次演習動員的軍事力量，未來也勢必會常態化。

轟-6K為中國大陸當前「核三位一體」的重要配置，可以搭載核彈，肩負戰略轟炸、偵察、反艦、巡邏監視等多項任務，據《央視軍事》指出，中國大陸東部戰區今日在任務空域，派出多批掛載實彈的轟-6K戰機，同時在預警機、殲擊機、干擾機的支援掩護下，執行模擬重要目標的多波打擊。

前立委郭正亮10日則在節目《大新聞大爆卦》中指出，軍事上只要出現過的規模，就會變成最低規格，比方說去年陸方越過中線，現在越過中線就變成標配；而這次很多地方都已經接近實戰，未來也會變成標配，如果從概念的角度，實際上會越來越接近實質發生的狀況。

郭正亮也提到，本次軍演，陸方4個軍種同時、多層次出現，未來假如發生戰事，也是以制空、制海、制雷達，三制同時並舉，這在未來演訓都會變成最低規格。此外，郭正亮也強調，陸方的行動，我國軍應該也看得懂。