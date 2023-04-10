益民國小共有普通班51班、特殊教育班1班，由於校內並無設置電梯，孩童都只能爬樓梯上下樓層，特教班學生常需要師長、助教員或同學、家長以扶持或抱抬的方式協助移動。（立委何欣純辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

益民國小校內並無設置電梯，孩童都只能爬樓梯上下樓層，特教班學生常需要師長、助教員或同學、家長以扶持或抱抬的方式協助移動。（立委何欣純辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區益民國小校內並無設置電梯，過去無論學生受傷或校內特殊班學生轉換各樓層上課，往往需要他人協助移動，雖然同學互助相當有愛，卻也令師長心疼，經立法委員何欣純協助，10日傳出好消息，成功爭取650萬經費規畫無障礙電梯設施，預計2024年完工。

益民國小屬於都會型學區，共有普通班51班、特殊教育班1班，師生人數約1550人，主體校舍建築共有6層樓，除一般教室外，另配置電腦教室、自然科教室、音樂教室、律動教室、藝文教室、多功能教室及視聽中心等，由於校內並無設置電梯，孩童都只能爬樓梯上下樓層。

益民國小校長洪翠芬說，她曾經看到腳受傷的孩子上下樓梯時，熱情的同學爭相攙扶，燦爛的笑容、純真的友誼讓人窩心而感動，但孩子受傷忍痛爬樓梯也讓師長心疼不已。

益民國小家長會長林新發則指出，校內特教班安置多位腦性麻痺、肢體障礙及多重障礙的孩子，這些孩子到各層樓教室上課，常需要師長、助教員或同學、家長以扶持或抱抬的方式協助移動，擔心安全問題之餘，也怕孩子自尊心受傷，「爭取1座電梯真的是全校師生、家長急切盼望的心願」。

何欣純說，「一定要給孩子最好的照顧」是她的主張，聽聞益民國小校內狀況，想爭取中央補助經費建置無障礙電梯設施，她一口允諾，終於爭取教育部核定650萬經費補助益民國小建置無障礙電梯設施，預計2024年完工，希望趕快發包、施工，讓孩子擁有安全的使用空間。

洪翠芬表示，工程完工後將有助於提供身障學生合適的行動空間，身障生能在最少的限制下與一般學生共同學習，達到「教育機會均等」的目標，同時讓益民國小往「有愛無礙」的教學願景再邁出一大步。