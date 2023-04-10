鴨蛋與豬肉一片漲聲，台北晶華酒店把食材重點放到海鮮與乾貨身上，由晶華軒港點行政主廚吳滿權運用鮑魚、海參、燕窩與松茸，手工製作出「極上鮑參海味粽」和「燕窩松茸珍饈粽」兩款粵式極品粽禮，另有以鮮活龍蝦、鮑魚、干貝絲搭配軟Q糯米的「龍蝦鮑魚米糕」，搭配連年熱賣的松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽、紫米豆沙粽與府城三元及第一口粽等人氣品項，豐富佳節自用送禮的選擇。

台北晶華酒店此次主打米其林餐盤推薦晶華軒餐廳所推出的「極上鮑參海味粽」及「燕窩松茸珍饈粽禮盒」，前者以香港「盆菜」的烹調手法為概念，將肥美的整粒鮑魚、口感爽脆的關東刺蔘、滋味鹹香的伊比利火腿、膠原蛋白滿滿的中東白花膠、鮮甜的北海道鱈場蟹以及干貝等多種豪華海味，搭配精選豬五花肉及雞腿肉入餡，食材分別經過繁複的烹調過程，如鮑魚需經清水洗淨悉心泡發，再以老母雞火腿高湯煨煮，直至軟嫩入味。

爽嫩脆口的刺參則耗時5天反覆泡、發、洗，再以高湯、蠔油扣燉入味。連包粽用的長糯米與圓糯米，也是浸泡一晚後蒸熟，再加入紅藜麥增添口感與香氣，佐以油潤鹹蛋黃、栗子、蓮子、及冬菇，再以香氣特殊的竹葉與荷葉雙層包裹後蒸3小時而成。食用時佐以主廚自製蠔油，豐富食材與綿密糯米完美交融，展現了視覺與味覺兼具的美食體驗。

集結正統港式經典美味的「燕窩松茸珍饈粽禮盒」內含一入鮑魚花膠裹蒸粽以及鹹甜兩款粵式美粽，鹹粽「松茸珍珠粽」選用長糯米與圓糯米浸泡一晚，再以粵式料理中的頂級乾貨--松本茸、羊肚菌、牛肝菌、花菇以及有穀物中的紅寶石之稱的「紅藜麥」、亞麻籽等健康食材入餡增香，米粒經過長時間的烹調，口感綿密滑順，搭配鹹香軟嫩的餡料，滋味豐醇。

以頂級燕窩入饌的甜粽「燕窩芋沙粽」採用港式鹼水粽的做法，先將糯米洗淨後浸泡，再加入鹼粉攪拌均勻，使糯米「鹼糊化」並產生黏彈性，再以風乾竹葉包裹餡料，接著入水煮約五個小時而成，內餡搭配主廚特製芋沙、入口甜而不膩、滑順濃郁，為饕客帶來了全新的創意。

經典熱賣款持續推出由冠軍鮑粽、松露牛肉粽、綠竹筍鮮肉粽、八寶芋泥粽和紫米豆沙粽等五款榮獲媒體評比冠軍粽組成的「冠軍粽香禮盒」。而年年熱賣的「晶華鮑粽禮盒」除了用量澎派的冠軍鮑粽外，更加入全新推出的滬式紅麴鮑粽，主廚以上海菜外婆紅燒肉的料理方式為發想，精選肥瘦適中的五花肉以及Q彈軟嫩的鮑魚一同以紅麴醬汁滷製，油亮的糯米包覆有著飽滿醬汁的肉塊及鮑魚，海陸交融的美味讓人欲罷不能。

針對端午的外食市場，團隊也精心打造視覺和味覺同感震撼的「龍蝦鮑魚米糕御膳禮盒」，製作這重達1.5公斤的巨型美味時，需先將糯米蒸熟後放入香菇絲、肉絲及魷魚，接著以香蔥油拌炒出色澤油亮、口感香Q的台式米糕，接下來則豪邁的鋪上一整隻蒜蓉清蒸澳洲龍蝦，以及由雞骨上湯蠔油調味慢滷而成的醬香南非鮑魚，旁邊擺滿口感綿密細緻的栗子、鮑汁燜煮入味的台灣花菇切成丁狀拌入油飯中以增添豐富口感、搭配鹹香開胃的廣式肝腸、臘腸，最後撒上酥炸黃金瑤柱絲。