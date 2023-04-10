花蓮縣北區今（10）日上午8時許，連續傳出4次不明「爆炸巨響」，嚇得民眾紛紛上網詢問「天空為何傳出巨響」，花蓮縣消防局也接獲不少民眾報案詢問，而海巡署東部機動海巡隊原訂今（10）日要在花蓮外海進行實彈射擊，但因近日大陸環台軍演，海巡署已取消所有的實彈射擊訓練，因此巨響來源仍要進一步查證。稍早，空軍司令部回應，此聲響並非本部造成，該空域周邊亦無其他可能造成音爆的空中活動目標。

海巡署表示，今（10）日原訂為艦隊分署東部機動海巡隊進行實彈射擊，惟中共軍演期間，海巡署目前取消所有實彈射擊訓練。

上次花蓮市區出現不明巨響，是在去年9月29日上午9點多，突然傳出不明巨大爆炸聲響，整個鳳林以北地區民眾登清楚聽見爆炸聲，嚇到不少花蓮居民。據了解，造成巨大爆炸聲響的原因，是空軍花蓮基地一架F-16戰機進行保修後，在花蓮市區高空進行飛行試飛，其中包含超音速飛行項目，因此產生巨大音爆，但該聲巨響確實引起民眾議論紛紛。

對此，空軍司令部稍早回應，本屬花蓮基地F-16型戰機今日執行例行戰訓任務，並未實施超音速試飛及低空飛行等課目，經比對音爆與飛行時段，該聲響並非本部造成；另該空域周邊亦無其他可能造成音爆的空中活動目標，後續將配合相關單位調查成因，並持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。