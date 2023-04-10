現場有百台夾娃娃機台，目前還做最後測試，預計最快4月中旬開幕。（柯宗緯攝）

林皇宮森林百匯營業至3月31日，4月1日起改連鎖品牌「櫥窗港點」進駐。（柯宗緯攝）

業者在官網及現場公告，森林百匯營業至3月31日，4月1日起改連鎖品牌「櫥窗港點」進駐，另有「熊貓夾美食」品牌。（柯宗緯攝）

森林百匯營業至3月31日，4月1日起改連鎖品牌「櫥窗港點」進駐。（柯宗緯攝）

林皇宮1樓「森林百匯」主打海鮮吃到飽，但近期傳出收攤，3月底結束營業。（本報資料照片）

台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」2017年進軍港都，狠砸18億元打造THE林皇宮，走頂級奢華路線，其中1樓「森林百匯」主打海鮮吃到飽，但近期傳出收攤，3月底結束營業，取而代之的是港點吃到飽，但最引發關注的是竟引進百台夾美食的夾娃娃機台，令網友熱議「難道餐飲市場這麼不景氣嗎？」

高雄巨蛋商圈為飯店吃到飽一級戰區，林皇宮森林百匯2017年時風光開幕，號稱菜色多達500道，主打波士頓龍蝦、阿根廷天使紅蝦、東港龍膽石斑，座位數達800位，當時價錢平日用餐990元、假日1190元，創下當時高雄吃到飽新高。

不過，林皇宮這些年屢爆負面新聞，剛開幕不久爆出菜色不如號稱的500多道，且海鮮也縮水，遭質疑廣告不實。2017年12月爆出欠薪風波，5名員工控訴業者未給付加班費，高市勞工局祭出10萬罰單。2019年森林百匯遭投訴有鼠輩亂竄，嚇得顧客驚慌失措，業者逐桌道歉，衛生局也上門稽查。

最近「森林百匯」走入歷史，不少網友也直呼不意外。業者在官網公告，森林百匯營業至3月31日，4月1日起改連鎖品牌「櫥窗港點」進駐，另有「熊貓夾美食」品牌。

記者今天實地到林皇宮發現「熊貓夾美食」區域大門深鎖，尚未營業，但娃娃機機台已進駐，而港點吃到飽已試營運。對此，林皇宮副總劉正凡回應，因應公司品牌發展趨勢，調整為港點吃到飽，轉型會有陣痛期，但會盡量滿足消費者，目前試營運全面打8折，平日660元、假日720元，上述價錢需加1成服務費。

針對夾美食部分，劉正凡透露，現場有百台夾娃娃機台，目前還在進行最後測試，預計最快4月中旬開幕，除了市面常見的夾零食、餅乾外，創舉是夾美食券，民眾可以吃到現煮的港點、壽司、湯品等食物。