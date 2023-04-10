第2階段猴痘疫苗接種流程。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

身體若出現發燒、畏寒、出汗、頭痛、肌肉痛等症狀，有可能就是罹患猴痘，桃園市衛生局指出，依衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至4月6日猴痘確定病例已累計23例，其中16例為本土個案，桃園雖然尚無猴痘確定病例，為防止疫情擴散，市內有5家醫院提供猴痘苗接種服務，提醒在半年內有高風險性行為者應盡快登記接種。

衛生局表示，桃園除了第1階段合作醫院衛生福利部桃園醫院以外，另再新增衛生福利部桃園醫院新屋分院、龍潭敏盛醫院、天成醫療社團法人天晟醫院及長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院，共5家醫院提供猴痘疫苗接種服務，鼓勵符合暴露前預防疫苗接種對象者踴躍預約接種。

衛生局指出，目前開放暴露前預防接種對象為正痘病毒屬實驗室操作人員、與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸高風險接觸者及近6個月內曾有高風險性行為者。民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，包括性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等，10日下午2時起即可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平台登記預約接種。

衛生局說，有鑑於猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主，再次提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動，若有出現皮膚病灶，例如皮疹、水泡、斑疹、發燒、畏寒、頭痛、肌肉痛、背痛、淋巴腺腫大等症狀，或認為自己罹患猴痘或曾與猴痘患者密切接觸，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。