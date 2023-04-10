環保署自去年下半年著手「廢棄物清理法」修法，未來將更名為「資源循環促進法」，修法重點在把事業廢棄物更有效循環再利用，以及源頭減量等。有業者表示，希望業者自主的減碳效益減免部分碳費。環保署則表示，會先針對減碳效益來評估，後續也會統整業者意見。

環保署今(10)日召開「資源循環促進法立法方向研商會」，召集相關業者就修法方向徵集意見，會中有業者建議，因為修法要將廢棄物轉為循環資源，希望業者自身的減碳效益可減免部分碳費或取得碳權。

環保署廢棄物管理處處長暨資源循環辦公室主任賴瑩瑩表示，修法之重點在將管理廢棄物轉為促進資源循環，提升資源再利用並健全管理， 翻轉廢棄物定義，推動資源極大化、廢棄物極小化 ，也因為「循環法」是要計算廢棄物轉為資源循環物後的減碳效益，業者是否能取得碳權還要再討論。

賴瑩瑩指出，廢棄物將分為3類，第1類為可重覆使用、不需要加工可直接再利用；第2類是需要改變物質型態並經加工才能利用者；第3類為無法循環再利用或不具效用者。

另外，針對不具穩定回收再利用價值、再利用缺乏市場競爭力或具資源循環利用必要性，公告為產業責任物，將向產業責任物產源課徵「資源循環促進費」，補貼再利用產品最終使用者，引導再利用產品適材適所。

而修法也把「致汙染環境」修正為「足生汙染環境之虞」，如果業者有假再利用情形而汙染環境，有期徒刑由5年提高為7年，假如非法棄置於農地或環境敏感地區，加重罰金至新台幣2000萬元；產源若未盡監督責任，員工執行業務違反刑責，亦科處法人或自然人罰金提高至10倍。

賴瑩瑩表示，相關議題仍在和企業溝通，以及收集不同意見，之後會和北、中、南不同的產業公會召開研商會討論。