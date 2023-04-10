國內在65歲以前發病的「年輕型失智症」患者已突破1.2萬人大關，將成為台灣社會下一個煩惱的課題。失智症已不是老年人的專利，年輕化趨勢不容忽視，中國人壽提醒民眾，正視失智年輕化風險，及早善用保險，為自己設立一道防線。

很多人以為，失智是高齡長者專有的病症，事實上失智也可能會發生在年輕族群身上。年輕失智首當其衝面臨的三個改變「工作被退休、生活被限制、家庭被改變」，年輕族群可能覺得長照離自己還很遙遠，然而，隨台灣人口急速老化、少子化及失智年輕化等趨勢下，與其隨著年齡時間逼近才開始擔憂老後的健康照護費用，不如趁年輕時盡早規劃準備。

中壽從消費者立場及實際需求出發，推出「中國人壽享放心長期照顧終身健康保險」並榮獲第19屆國家品牌玉山獎最佳產品的殊榮，提供長期照顧、完全失能、意外二至三級失能及豁免保險費等多重保障，除了一般長照險原有的生理功能障礙、認知功能障礙之保障外，額外加入「完全失能」、「保險年齡80歲前因意外所致二至三級失能」保障，還可選擇10年或20年的繳費年期，讓年輕族群也能夠輕鬆投保、輕鬆打造完整長照防護網。

以30歲的男性上班族小張為例，由於看到有些朋友、同事因為失智症家人照顧所帶來的徬徨無助，故選擇投保「中國人壽享放心長期照顧終身健康保險」，繳費20年期，保險金額3萬元，年繳保險費23160元，平均每日約64元，即可享有長期照顧一次保險金、完全失能一次保險金及意外二至三級失能一次保險金三者僅擇一給付的一次保險金18萬元，每年給付的長期照顧分期保險金、完全失能分期保險金及意外二至三級失能分期保險金註10三者擇一給付的分期金36萬元，累計最高給付15次，可達540萬元，以及符合一定條件之豁免保險費等保障，及早展開長照險的準備，因應失智對家庭的衝擊。