部立桃園醫院營養師呼籲民眾挑選食材時可以選擇當季、在地及原型食物，減少碳足跡可以從日常生活做起。（資料照）

全球面臨極端氣候，包括洪災、高溫、乾旱、缺水等問題，進而造成糧食短缺、物價標準的狀況，其實減碳可以從減少碳足跡做起。部桃營養師指出，在食材挑選上可選擇當季、在地、天然少加工的食物，強調原型食物的攝取，就能減少食材到餐桌的碳足跡。

部立桃園醫院營養科營養師范純美表示，節能減碳愛地球這個口號可以從日常生活做起，注重環保盡量避免資源消耗，便能減少溫室氣體產生，民眾可以從生活、飲食行為慢慢改變，至於如何改變她也傳授4招簡單的方法。

范純美指出，第1招要吃當季、選在地、天然少加工的食物，低碳飲食指的是盡量減少飲食中食物從生產、運輸、加工、烹調食用到廢棄的溫室氣體排放。實踐低碳飲食的作法包含吃當季、選在地生產，強調原型食物的攝取，也就是減少食材到餐桌的碳足跡，不但增進健康也顧體內環保。

第2招，選擇時應多蔬食、少肉類，1周選擇1天執行無肉日，紅肉的消費帶來的高碳排放，對環境不友善，而含蛋白質的食物可建議選擇黃豆類製品、魚、禽肉和雞蛋的排碳量都比紅肉低。其中又以蔬果、全穀雜糧類、和豆類氣體的排放量對環境最友善。

范純美說，第3招可以採買「友善食光」或「惜福食物」專區，有些店家設立專區希望大家一起愛惜食物將保存日期即將到期鮮食吃完，或是外觀賣相差、尺寸較小的食材，但不影響食用的品質，不僅不會浪費食物也可以省下荷包。

第4招能隨身攜帶「三寶」包括環保杯、環保筷及環保袋，外出不買瓶裝水自備環保杯不僅省荷包又健康，用餐時攜帶環保餐具，購物時也可以提前準備好購物袋，避免製造太多垃圾。