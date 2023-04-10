為提升國內運動風氣，永豐銀行正式亮相籃球主題分行，持續力挺體育、落實企業社會責任。永豐銀行表示，創新概念的特色分行，結合運動元素與金融服務，模擬球隊主場真實情境，提供來行臨櫃客戶近距離體驗球場的熱情氛圍，同步號召球迷為台灣籃壇加油，以實際行動支持運動發展，也讓分行結合在地化並提供精緻場域服務。

永豐銀行冠名贊助T1聯盟「桃園永豐雲豹」職業籃球隊，齊力打造賽事饗宴，進一步則將鄰近桃園永豐雲豹籃球隊主場的「林口忠孝分行」及與球隊地緣相近的「桃園分行」，變身球迷的「第二主場」；在分行內，即可與桃園永豐雲豹重量級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）及各主力球員的看板同框合影，感受球場氛圍也為分行挹注全新活力。

永豐銀長期贊助包括籃球、足球及霹靂舞等運動賽事，例如，2019年起贊助政治大學雄鷹籃球隊並舉辦跨國校際交流賽；亦於2018年推出「永豐SPORT卡」，搭配「汗水不白流」APP連結日常運動與刷卡回饋，串接個人運動、消費與金融服務，打造運動生態圈，提供全面化及個性化的金融服務。