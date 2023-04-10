高雄市議員林智鴻9日下午舉行《和平歸來》公益專場，廣邀在地醫護人員觀賞。林智鴻表示，從過去的SARS疫情，到近幾年在全球蔓延的COVID-19疫情，一直在前線抗疫的醫護戰士，面對的是相當高壓辛苦的環境，這次舉辦《和平歸來》公益專場，邀在地醫護好朋友一起欣賞，共同支持台灣電影，也特別感謝醫護人員以專業持續守護市民，歡迎市民到受疫情影響甚深的MLD台鋁生活商場，共同振興疫後生活。

林智鴻表示舉辦《和平歸來》公益專場，支持台灣電影，也特別感謝醫護人員以專業持續守護市民。（林智鴻辦公室提供）

「真相有可能被掩飾，但公義不會沉睡！」林智鴻指出，《國際橋牌社》外傳《和平歸來》是以台灣SARS疫情為故事主軸的戲劇，改編2003年所發生的醫院封院事件。他表示，醫護人員工作真的很不容易，要獻上最高的敬意，也透過電影感受當時醫護人員的處境，感觸深刻、心情很沉重且不捨，過去發生的事，是我們引以為戒，持續進步的重要養分。

《和平歸來》林世章導演、汪怡昕製作人現場分享及QA交流。（林智鴻辦公室提供）

林智鴻表示，這次舉辦《和平歸來》公益專場廣邀包括高雄長庚醫院、鳳山醫院、義大醫院、小港醫院、高雄榮民總醫院、大同醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、安德牙醫診所等醫護與醫院相關工作人員共同出席欣賞，MLD台鋁生活商場總經理蘇聖峯、澎湖縣政府縣長室秘書許俊仁也出席參與，並邀請到《和平歸來》林世章導演、汪怡昕製作人現場分享及QA交流。

林智鴻說，醫護工作繁重，需要充分的尊重，讓醫護人員的工作更加和諧有效率，也特別邀請醫護欣賞，感謝醫護人員的辛勞。歡迎大家一起支持《和平歸來》，也希望這段台灣的歷史記憶不被忘記、傷痛不再重演。

《和平歸來》公益專場由林智鴻主辦邀請，美麗島新台灣之子發展協會理事長陳志勇、桀驁不馴兄弟影視（股）公司、三一診所聯盟院長陳智良、美林能源科技（股）公司執行長翁敏航、惜福雅集私人博物館董事長麥雅淇、高雄市鳳山要紅城市願景協會共同協力舉辦。