跨國數位平台、新聞業近期針對數位廣告進行第2輪協商，國民黨立委洪孟楷關心進度，並呼籲未來是否可以每半個月、或一個月進行一次對話。數位部表示會朝這方向努力，也會將第2輪對話結果匯報至行政院跨部會小組，再決定後續行動。

數位部長唐鳳、數位產業署長呂正華今出席立法院交通委員會，進行「新型態冒名釣魚詐騙猖獗現狀檢討與未來防治規畫」專題報告，並備質詢。

洪孟楷詢問唐鳳，3月有就媒體分潤制度開會，但共榮方案似乎不被埋單？唐鳳說，Google先前曾提出台灣新聞數位共榮基金，有3年3億元的方案。

洪孟楷表示，Google願意提出共榮方案，但Meta反而不響應，而且共榮方案似乎也不代表幫媒體爭取到議價分潤空間，是否政府部門要有更積極的作為，撮合雙邊討論？唐鳳表示同意，並強調Google不是提了共榮基金後就不討論議價，也期待Meta也提出共榮方案，但也不是提出後就不討論議價。

呂正華說，針對該案近期有跟平台業者討論過，因Meta對於有些議題還要回去跟總部討論，也希望時程上能夠盡快，數位部後續會積極推動，但畢竟Meta不是他開的，數位部是當（溝通）平台。

洪孟楷表示，是否4月底能夠再展開對話，未來也能訂出一個時間點，每半個月、一個月一次對話，至少在議價制度出來時，跨國數位平台、新聞業雙方有共識，這樣才叫積極；呂正華允諾，會朝這個方向努力，跟業者還有主管機關文化部、NCC一起做得更好，並商談細節。

洪孟楷說，去年10月6日院會時，行政院發言人羅秉成有代表時任行政院長蘇貞昌說，關於媒體議價制度，行政院預計一個月會召開跨部會會議，所以從去年10月講到現在4月，其實有時候需要唐鳳出面還是要出面，唐鳳對此表示「沒問題」。

數位部政務次長李懷仁今天出席活動時受訪說，數位部會將3月底第二輪對話結果，匯報至未來的行政院跨部會小組，討論後再決定後續行動，包含是否繼續對話，相關平台業者是否要做其他輪溝通等。至於立委建議定期召開會議，屆時跨部會小組也會就此討論。