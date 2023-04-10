孔慶輝勇奪香港電影節「火鳥大獎」最佳導演獎。（海鵬提供）

第47屆香港國際電影節新秀電影競賽的「火鳥大獎」（華語單元），9日舉行頒獎典禮，曾以台灣、澳門合作電影《海鷗來過的房間》提名金馬獎的澳門導演孔慶輝，這次以該片擊敗來自大陸、新加坡及台灣等7部影片，一舉勇奪最佳導演獎，演而優則導的柯震東則以《黑的教育》榮獲評審團特別表揚。

在該獎的國際競賽角逐，由入選本屆柏林影展競賽片的墨西哥電影《圖騰》及西班牙電影《兩萬種蜜蜂》分別奪下最佳影片及最佳女主角大獎，最佳女主角獎尤其驚人，由《兩萬種蜜蜂》全體女演員共同奪得，表揚該片女演員們精彩細緻而靈巧多變的演出。

今年邁向第5年的「火鳥大獎」是香港國際電影節為鼓勵新秀而設立電影競賽，分成「華語」和「世界」兩類，鼓勵新晉影人開拓更多電影可能性，頒發火鳥電影大獎、最佳導演及男女主角等大獎。

本屆入選的華語片有來自台灣的柯震東《黑的教育》及詹京霖的《一家子兒咕咕叫》，新加坡導演姚志衞入選柏林影展的《明天比昨天長久》，大陸導演鄔浪入選柏林影展的《雪雲》、黃驥及大塚龍治聯合導演的《石門》、曾在鹿特丹獲獎高臨陽導演的《再團圓》，以及由澳門導演孔慶輝的《海鷗來過的房間》。