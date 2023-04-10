痛批蔡英文擺拍做秀！王定宇反擊數位落差 楊永明分析照片嚴重性：幕僚害死主帥

中共宣布連3天軍演，蔡英文總統日前赴總統府聽取簡報，公開照片卻被前國安會副祕書長楊永明發現，照片中除國安局長外，沒有一個軍事戰略專業。府方回應，理解楊永明任職時並沒有相關的建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，以至於有類似發言。楊永明今提出3點質疑，直言「幕僚害死主帥」。

楊永明今召開「從宮川到大巨蛋：東區要繁榮、不要失陷」記者會，他會前受訪表示，重點不在於數位落差，會議人員組成才是問題。從照片中可見，蔡英文身旁僅5位幕僚，除了國安局長外，沒有任何一位是針對解放軍有相關了解的人士，更不用說，會議根本沒有國防部長，相關高層也不應透過視訊與蔡英文聯繫。

他指出，前國防部總督察長室總督察長劉得金、前國防部長嚴德發、前參謀總長黃曙光都是國安會成員，未出席向蔡英文報告解放軍演習安全簡報會議，「是整個會議安排的嚴重失誤」。

楊永明也表示，完全看不出會議場所是數位化整合同步資訊設備的戰情室或會議室，而且會議人員看起來僅是隨意坐，顯現出「幕僚害死主帥，主帥害死三軍」的情況，之所以提出這樣的觀察，就是希望蔡英文重視攸關全台灣人安全的共軍擾台問題。

他補充，過去召開國安會議，必定有國安會內負責軍事事宜的人員，如副秘書長、諮詢委員，國防部、海巡署及國安局人員也必須到場。