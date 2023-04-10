房仲業者針對家戶購屋比的統計顯示，過去買氣最熱絡的桃園、台中，過去三年首季每百戶均有逾1戶購屋，今年首季僅剩0.93戶、0.96戶，在六都中下滑幅度最為明顯，去年首季每百戶有1.02戶購屋的新北市，今年首季僅0.76戶，此外，台北市0.54戶、台南市0.69戶、高雄0.7戶，也較往年同期大幅衰退。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，政府自2020年以來推出一系列健全房地產市場方案，從選擇性信用管制、升息到平均地權條例修正案，接連出拳打擊炒作，不僅投資買盤縮手，自用買盤也觀望，買氣幾乎回到了6～7年前的水準。

以長期趨勢來看，2016年時因房地合一稅上路，首季六都每百戶僅約0.38～0.81戶購屋，隨著房市谷底翻揚、交易擴量，尤其2020～2022年間因為疫情帶動資金潮、房市景氣熱絡，去年首季桃園甚至高達1.31戶，台中、新北亦達1.25戶、1.02戶，不過連年成長擴量的家戶購屋比，今年呈現巨幅下滑。

郎美囡表示，去年3月央行升息，以及政府推動平均地權條例修正案，讓新案市場蓬勃的桃園、台中買氣銳減，台南、高雄則是在半導體產業光環退卻後大受影響，雙北也備受衝擊，尤其台北市房價高，升息及銀行縮銀根，貸款條件不佳，入手門檻更高，加上買賣雙方對價格認知差距大，平均地權條例修正案對預售屋影響大，但買方卻期待成屋、中古屋大幅降價，賣方不願讓步，買方等不到價修繼續觀望，導致今年首季買氣低迷。