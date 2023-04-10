有意參選台北市第六選區（大安）立委的前市議員羅智強，今（10）日遭民進黨高雄市議員鄭孟洳爆料，去年在桃園拜票時，有多筆在高雄的消費紀錄，已經明顯違反政治獻金法，呼籲他出面說明清楚。對此，羅智強也在臉書發文回擊了。

羅智強今在臉書發文痛批，鄭孟洳不關心高雄市長陳其邁2020年參加市長補選時，在屏東縣吃了92400元的餐宴，反而關心他的團隊在高雄海產店780元支出；不關心潘孟安選屏東縣長時，在台中膳宿花費48000元，反關心他的團隊在高雄膳宿6000元，他「真的感動到快要流淚了」。

羅智強狠酸，想到民進黨要對著螢幕，一筆一筆查閱他的政治獻金，這真的是對他的「最大肯定」，他解釋，當天他雖然不在高雄，但該筆費用是團隊代他在外縣市拜訪的差旅支出。羅智強也直言，如果這樣的行為有違法，要抓他沒關係，但麻煩先把陳其邁、潘孟安抓起來。

最後，羅智強指出，潘孟安還是賴清德選總統的「類總幹事」，他嗆問，賴是否要出面說明，潘在台中膳宿的48000元花費？