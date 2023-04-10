能擁有志願服務榮譽卡的志工們著實不易。（吳佩蓉攝）

今年5548位志工凡持榮譽卡至縣內103家特約商店也能享有優惠。（宜蘭縣政府社會處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府為感謝默默付出的志工們，並增加志願服務榮譽卡的實用性。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府為感謝默默付出的志工們，並增加志願服務榮譽卡的實用性，除原有就能免費或優惠進入全國130處公立風景區等地的福利，今年5548位志工凡持榮譽卡至縣內103家特約商店也能享有優惠；縣長林姿妙表示，藉此鼓勵民眾持續加入志願服務並展現志願服務精神，達成「人人志工、志工宜蘭」的目標。

縣內志願服務工作包含社會福利工作、環境保護志工、衛生保健志工、交通導護志工等多元類型；其志願服務榮譽卡制度就是為了鼓勵志工長久的付出與服務而設的，但須從事志願服務滿3年，服務時數達300小時才能申請榮譽卡，且為有效期的卡片，3年一過須重新累計服務時數，遂能獲得此卡非常不容易。

縣府社會處統計，自2020年已發出1048張有效榮譽卡；2021年發出1151張，2022年則發2609張，今年發740張，共計5548張；近幾年發卡數量以倍數成長，顯示志工伙伴們在不同領域持續的投入心力。

原先志工憑榮譽卡就能免費或優惠進入全國公立風景區、台北市立動物園、演藝廳等地，共130處，縣內就佔有宜蘭綠色博覽會、宜蘭國際童玩節及國立傳統藝術中心、太平山國家森林遊樂區、明池森林遊樂區等10處。

今年縣府更與縣內兆品酒店、香格里拉冬山河旅館、富美海鮮火鍋、北海道烘培坊、大樹藥局、羅東盲人按摩、歐德家具等各類型優質店家合作，即日起志工凡持卡至103家特約商店皆享有優惠；詳情可至社會處官網、社會處FB粉絲頁及宜蘭縣志願服務推廣中心FB粉絲頁查詢。

林姿妙表示，未來期望能結合更多餐飲類、文具、圖書類及休閒類等不同類別店家加入提供優惠行列，藉此鼓勵民眾持續加入志願服務並展現服務精神，達成「人人志工、志工宜蘭」的目標，共同拚出宜蘭好生活。