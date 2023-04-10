有研究顯示，男性自慰有益攝護腺健康，但要早上還是晚上打手槍，各有擁護者，泌尿科醫師程威銘指出，最推薦早上起床打手槍，原因是趁著晨勃不需要太多刺激，就能獲得硬度，又精神好，且早上男性荷爾蒙分泌比晚上高一點，性慾也高漲。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘日前在YouTube指出，調查身邊友人及臨床患者發現，喜歡晚上DIY的人比早上略高一點，他解釋晚上打手槍，大腦會分泌大量腦內啡感到開心外，情緒也會穩定、放鬆，使人想睡覺，有幫助睡眠的效果。

程威銘指出，但這也是許多女生抱怨男生射精後就倒頭大睡的原因，絕對不是射後不理，還向男性喊話，就算想睡也要用最後的力氣抱住女伴，有做效果差很多。不過晚上打手槍也有壞處，會花太多時間找喜歡的片子，反而犧牲睡眠，得不償失。

程威銘表示，他是支持早上醒來打手槍的，原因是工作一整天很累，晚上自慰有時品質不好，反而早上醒來趁著晨勃時，不須太多刺激就能獲得硬度，這時做愛或打手槍品質都更好。他說，隔天起床有晨勃，表示身體有充分休息，此時射精也不會覺得累，反而精神抖擻，上班更專注，加上男性荷爾蒙早上分泌比晚上多，慾望也高，所以早上自慰是順應生理現象，對身體較好。