大陸數位經濟規模居全球第2，根據《2022年中國數字經濟發展報告》指出，大陸數位經濟規模達45.5兆人民幣，約占國內生產總值比重39.8％，數位經濟成長儼然成為大陸經濟發展重點之一，在數位發展的前提下，5G基礎建設、大數據中心、工業互聯網等新基建顯得格外重要。大陸官方預估，到2025年，5G基站建設數量約為500萬座，直接投資將達2.5兆人民幣，並進一步加快傳統產業轉型升級，而這些都可望為自動化設備產業迎來新一波的營運動能。

法人預期消費性電子產業庫存去化的影響將逐季減弱，隨著各國數位產業的發展力道加大，除將帶起伺服器、資料中心等相關產業的成長外，亦有助於消費性電子終端產品換機商機的增加，氣立等氣動元件廠將可望因此受惠。

另外，因應全球解封開放後趨勢，氣立亦積極參加國內外展覽，4月氣立將至德國參加漢諾威工業展，向歐洲及南美洲等各地潛在客戶展示氣立新品並積極爭取訂單，展現拓展海外市場的企圖心，有助於氣立客源的更多樣化。