香港資深影星吳耀漢9日病逝，享壽83歲，他長期嚴重腎衰竭，腎功能只剩下1成，每天必須洗腎4次。台灣腎臟科醫師表示，台灣目前慢性腎衰竭者超過200萬人，但僅不到5%的人知道自己有慢性腎臟病，腎功能不佳者常會有水腫、呼吸喘、疲倦、食慾差、體重下降等8症狀，提醒民眾注意自身健康狀況，以利早期發現與治療。

腎臟科醫師江守山今（10日）受訪時表示，若腎功能（即腎絲球過濾率）低於15，即為末期腎衰竭，必須洗腎，吳耀漢腎功能僅剩1成，所以必須洗腎；吳耀漢採用的方式為居家進行的「腹膜透析」，不同於台灣洗腎病患常使用的在院內進行的「血液透析」。

江守山表示，一般而言，腹膜透析患者每天須洗4次，所謂4次是指更換藥水的次數，好處是可在家進行、可維持日常作息，但缺點是需要一定技巧、以避免感染。血液透析則在醫院進行，每周3次，較為不便，但比腹膜透析方式更可避免感染問題。他表示，若已達嚴重腎衰竭，脫離洗腎的機率很低，台灣約僅千分之5。

台灣慢性腎衰竭患者已經超過200萬人，並有近10萬名洗腎患者，國健署表示，目前僅不到5%的病患知道自己有慢性腎臟病。北市聯醫中興院區腎臟科醫師周以新曾表示，腎功能不佳的病患常會有水腫、呼吸喘、疲倦、食慾差、體重下降、高血壓、骨質疏鬆及嚴重貧血等症狀，也常合併其他器官影響，例如血糖失衡、心臟衰竭、心律不整、動脈硬化、腦中風等。

周以新表示，嚴重腎衰竭者必須接受腎臟替代療法，也就是俗稱「洗腎」，造成生活品質及生命極大影響，因此，對於慢性腎臟病不可不慎。