搶攻手機保險商機，大型手機連鎖通路品牌地標網通宣布和跨國保險科技獨角獸bolttech共同合作，將為於地標網通門市購買行動裝置的消費者，提供專業手機保險服務，涵蓋螢幕破裂、意外和泡水損壞，强盜、搶奪或竊盜損失，全台門市Landtop Care＋ 手機保險服務正式上線。

地標表示，消費者在地標網通門市購買全新行動裝置時，透過Landtop Care＋ 手機保險服務就能讓該手機獲得更全面性的保障，讓使用者不用擔心設備意外損壞。這項服務提供的保障包括：螢幕破裂、意外和泡水損壞，强盜、搶奪或竊盜損失，最高7000 元盜用補償，以及爆炸損失，一年最高 3 次免費原廠維修或置換 (置換需負擔部分自負額)及最長保期可長達24個月，最低從新台幣 800 元起。

地標網通總經理游家佑表示：「繼 2021 年我們與 bolttech 成功推出 24 個月延保服務卡計劃並受到許多顧客好評，今年再推出全新的Landtop Care＋手機保險服務，以給予我們的忠誠顧客更升級更安心的手機保障。地標網通近年來持續為台灣客戶提供更多國際標準產品和服務，而Landtop Care＋ 計劃除了可以滿足不斷變化的消費者需求外，也讓客戶對地標網通提供的產品與服務更有信心。」

bolttech集團北亞區執行長 Chris Plumley表示：「我們很高興能與地標網通合作推出Landtop Care＋ 手機保險服務，透過我們領先全球的保險科技生態系統，地標網通可以將更棒的產品提供給他們的客戶，以滿足消費者需求與擁有更好的保險體驗，也使消費者能夠保護他們所珍視的東西。 我們將繼續提供更多創新的產品，以確保台灣消費者能夠以最實惠的價格享受不間斷的數位生活。