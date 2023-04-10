吳宗憲回憶過去與李坤城合作的點點滴滴。（鄧博仁攝）

吳宗憲（左）與兒子鹿希派一同主持。（鄧博仁攝）

中天特別送上嬰兒床給Sandy，吳宗憲（中）代為收下。左為籃籃、右為露希派。（鄧博仁攝）

籃籃（左起）、吳宗憲、鹿希派。（鄧博仁攝）

中天特別送上嬰兒床給Sandy，吳宗憲（中）代為收下。左為籃籃、右為露希派。（鄧博仁攝）

吳宗憲與代班主持人鹿希派、籃籃今（10日）出席中天《小明星大跟班》媒體探班記者會。談到過去與已逝音樂人李坤城合作《真心換絕情》專輯的回憶，吳宗憲稱讚李為人大方，「他很不吝嗇，幫我改歌詞都沒有收錢，很多大師都會要求聯名或收錢，但他都不居功，希望他一路好走」。

他說李坤城很早就開始寫歌，創作很多膾炙人口的歌，「他後來因為爺孫戀比較被知道，但愛情不分年紀。人走了就剩一個名字，他美好的音樂和歌詞會被傳誦的。」2人最後一次聯繫約莫在7、8年前，當時他還虧李坤城的爺孫戀，「我跟他說吃一點葉黃素就好，吃幼齒顧眼睛」。

吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）、Vivian（吳則含）日前接連產子，讓升格為阿公的吳宗憲相當開心，Sandy何時回歸？他則表示快了，「她月子做的很好，每次去看她都聊天聊的很開心。孫子孫女都一樣可愛、漂亮，每次抱了都不想還」。他還爆料Sandy提到想再繼續生，「她跟我說想要生4個小孩，我說不要啦，兩個就好，雖然我扛4個小孩很累，但爸爸我給他們最好的禮物就是兄弟姊妹」。

吳宗憲日前對層出不窮的盜用照片詐騙案件相當氣憤，今再提及此事，生氣的對政府相當部門喊話，「雖然我答應電信警察說不講，但我還是要說，我每天都在處理盜版的事。一個打掃歐巴桑被詐騙20幾萬，說是買我的產品但其實是遇到詐騙，判重刑嘛這麼簡單，只會硬執行不戴口罩，不好好處理盜版問題」。

好友汪小菲日前來台處理S Hotel問題也跟S媽、家人們見面，2人有見面嗎？吳宗憲表示近期都在處理新產品、工廠出貨的事，所以沒有見到面。