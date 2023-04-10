2023宜蘭綠色博覽會今年以「我們共同的未來」為主題，在「蘇澳武荖坑」全新打造一座《Sustainability Maze 莎士登迷宮》，迷宮裡除了有1套實境解謎遊戲-凱爾的永續之路， 2座花園小迷宮，及飛天彈跳、彩虹滑道與庭院雲霄飛車等3個遊戲體驗區外，每日在《夢想舞台》上下午各演出一場精采萬分的拯救未來定目劇，盼藉由表演藝術喚起環境意識覺醒。民眾可以在《法莫集市》了解綠色保育標章農產如何讓消費成為保護生態的力量，並以行動支持選購包含新北、台中與宜蘭的在地特色農產。在《綠意餐廳》品嘗遵循綠色餐飲指南，有機友善的永續餐飲，至《米茲旅行》體驗著變化萬千的水色姿態，帶您嘗試永續旅遊，體驗休閒農業、食農教育與地方文化的無限魅力。

《卡夢環林大冒險》以全球共同追求的溫室氣體淨零排放為主題，邀請大家共同落實生活減碳，邁向永續未來。在《卡哇依動物區》，宣導人道飼養，提昇經濟動物福利，愛憐寵物，不隨意棄養。到《哈莫妮森林》可以聽見森林裡此起彼落的珍奇聲響，感受萬物存在與活動的聲音軌跡，林下經濟串聯國土生態綠網，保育生物多樣性，推廣國產優良木材產製的歡樂木育遊戲。

發展太陽能、風能、地熱能、水力能等可再生能源，有助於減緩地球暖化，以互動遊戲方式讓民眾對再生能源有更多了解。(宜蘭縣政府提供)

《安能集製研所》可體驗化身為微水力划船、地熱彈跳鑽探與太陽能閃耀音符的再生能源趣味互動裝置。進入《蔻蘿王國》明瞭珊瑚復育、棲地及漁期管理政策，和大家一起為永續海洋貢獻心力。在《莎托亞馬俱樂部》可以看見雙連埤社區古水圳與浮島、結頭份社區的大樹公歌仔戲，朝陽社區友善生產等里山倡議實踐。

《農業實驗學校》的生物天敵防治技術，以食物鏈的依存關係來減輕病蟲傷害，讓農民不用噴灑農藥也能達成生產無毒蔬果目的。到《方吉的秘密地下城》挖掘隱藏在麵包、起司、臭豆腐、咖啡、啤酒、汽水、醬油和好喝的熱巧克力中無所不在的《真菌-方吉》，學習完成還能參加扭蛋抽獎，把豐富的知識禮物帶回家。

廣受歡迎的溪流生態觀察《費許面對面》，運用窺箱觀察水下生物不同的姿態與樣貌，學習辨識物種，理解乾淨水源與棲地完整對生存的重要性。《額瑪麓探索區》展示原民山林生存智慧傳習及部落美食音樂饗宴。

在園區主要通道與展區旁，還有精心製作對應17個SDGs聯合國永續發展核心目標的互動裝置藝術，找到開關便能閱讀永續知識寶藏。

以放大版海龜呼籲民眾正視海洋問題，過度捕撈及海洋垃圾使海洋生態面臨絕種問題。(宜蘭縣政府提供)

一個善念會引導無數行動，2023綠博莎士登迷宮所要傳達的是一份引領大眾願意學習讓地球生命與環境朝向永續共好發展的正向生活思維，每一個展區、每一座設施除了好玩，更埋藏著永續旅遊、永續飲食、永續海洋、永續農業、永續能源等知識。歡迎所有大朋友小朋友一起來綠博莎士登迷宮解謎探索，在寓教於樂的場域氛圍中，學習打造可持續的美好未來。(廣告)