天后王菲日前與男友謝霆鋒在北京機場牽手的畫面，使戀情再度受到關注，也破除兩人分手的傳言。不過近日兩人被發現分隔兩地，先前就有網友看到王菲走在巴黎的街上，全身黑的造型，充滿氣質且有個性，而女兒李嫣似乎也跟著她到巴黎享受母女時光。

王菲日前被網友發現現蹤巴黎，可以看見她身穿米色大衣，搭配黃色大提袋及墨鏡的模樣，難掩天后風采，十分時尚。也有民眾目擊王菲在小店用完餐，走在巴黎街上的模樣，雖然看起來要快速離開，但散發的明星氣質仍然引人注目。

而李嫣被發現與王菲一同在塞納河畔野餐，看起來相當溫馨，但眼尖的網友有發現野餐墊上擺了5個杯子，疑似還有其他同行的旅伴，於是有網友發現王菲男密友Ryan似乎也在巴黎，並貼出多張風景照，雖然沒有任何人物入鏡，但種種線索都令網友稱羨：「可以和天后一起出國。」

至於謝霆鋒則未同行，因為他在大陸工作繁忙，日前才在上海出席活動，當場被許多粉絲包圍，而且讓Ryan來照顧母女倆，他應該也能放心一些。事實上，王菲曾和Ryan傳出緋聞，但都被她與謝霆鋒的私下舉動而破除。