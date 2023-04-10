台北市苗栗同鄉會捐款縣府。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

台北市苗栗縣同鄉會、桃園市苗栗同鄉會10日拜訪苗栗縣政府，並分別捐贈縣府共計26萬元，協助推動縣政及關懷弱勢家庭，縣長鍾東錦感謝同鄉會心繫故鄉，關懷送愛。

台北市、桃園市苗栗同鄉會約60餘人，今天由救國團苗栗團委會主委鍾智文陪同拜訪縣府，縣長鍾東錦、副縣長鄧桂菊則由行政處長許淑娥、工務處長古明弘、文化觀光局副局長王浩中、社會處長楊文志等人陪同接見他們，並簡介縣政藍圖。

台北市苗栗縣同鄉會理事長張茂楠、桃園市苗栗同鄉會理事長呂錦珍分別指出，他們秉持客家精神在外地打拚，以身為苗栗人感到驕傲，他們將會持續的與苗栗鄉親站在一起，共同發展苗栗，榮耀家鄉。

會中，台北市苗栗縣同鄉會理事長張茂楠捐贈縣府16萬元、桃園市苗栗同鄉會捐贈縣府10萬元，協助苗栗縣政推動及關懷弱勢家庭，縣長鍾東錦也分別頒贈台北市、桃園市苗栗同鄉會感謝狀及紀念品，感謝同鄉會心繫故鄉，關懷送愛。

縣長鍾東錦表示，各地的同鄉會成員就像是露營時的營釘，在外面支持苗栗縣政府的推動，默默在背後支持地方，是苗栗進步的最大動力，縣府團隊將會努力為民服務，提升服務品質及施政效率的，共同打造苗栗成為全台的新亮點。