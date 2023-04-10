陳零九因日前發生車禍，尚未痊癒，今全程戴口罩未面臉。（紅心字會提供）

陳零九因日前發生車禍，尚未痊癒，今全程戴口罩未面臉。（紅心字會提供）

陳零九今（10日）擔任紅心字會「校園關懷大使」，前進建成國中關懷弱勢家庭中的青年學子。他兩天前搭乘保姆車時，不幸發生車禍遭追撞，坐在後座的他，當場撞到前面椅背，導致鼻內腔軟骨歪掉，當下有流鼻血、嘴唇也有破、眉毛部分也有小傷，立即送醫急診，今因鼻子腫大，戴口罩出席活動。

回顧事發當下，陳零九說，現場共有4台車發生追撞，他撞上前面椅背，「瞬間很痛，有流鼻血，也馬上去急診照X光，好險腦袋沒問題」。工作滿檔的他，事發當下還在擔心：「完蛋了！我要拍MV怎麼辦。」

他日前剛從冰島返台，這次主要是去為MV取景，一路上開車環島，像是一趟冒險旅程，他形容：「因為有遇到暴風雪，手都凍僵，鋼琴都吹倒了。」而他不久前與女友呼呼分手，此行也順便療傷散心，「那邊景色遼濶，對我心情幫助很大」，表示到了冰島發現世界很大，自己很渺小，煩惱也變小了。

陳零九9日剛過36歲生日，工作完和朋友吃飯，呼呼也有傳祝福訊息，他生日時發了一篇很有感觸的文，主要是一連串的事情，讓他對生死特別有感，「你沒辦法改變，一定會走向那天，可以提早去練習想像」，他坦言自己在二十幾歲時就寫過遺書，「主要是寫錢百分之多少分給媽媽爸爸，還有捐流浪動物之家」，現在他則覺得「能不要寫就不要寫，有些話、有些結現在有時間就去解開他」，他現在忙完回家就會跟爸媽聊一下，把愛及時說出來。

此外，他和女友呼呼日前退出手搖飲「九茶」？他表示，和其他股東經營理念沒有那麼合，所以退出經營，損失6位數字，他位於高雄的店面也會改做其他投資。

至於好友邱鋒澤的前女友采子復出，談到邱鋒澤，他說：「他也是個大人了，他有他走出來的方式，這是他們的感情，我祝福好兄弟，采子我也祝福她帶給好的作品給大家。」