周一南韓KOSPI指數收盤上漲21.67點或0.87%，為2512.08點，並來到自去年8月17日以來的新高水準。外資買超7299億韓元(約5.53億美元)，為自今年1月27日以來外資最大的買超。

Shinhan證券分析師Choi Yoo-june說，需求集中在半導體和充電電池領域。

周一稍早南韓總統尹錫悅下令召開全國戰略會議，以提高南韓電池和半導體產業的競爭力。

晶片製造商三星電子和SK海力士分別上漲1.08%和1.80%。三星電子在上周五做出減產的決定，讓人對記憶體價格的反彈產生希望。

電池製造商樂金能源解決方案(LGES)升2.76%，該公司上周五稱，第一季獲利可能大增145%。

母公司樂金化學升5.04%。其它電池同行三星SDI和SK創新分別上漲1.49%和7.74%。

其它重量級股票，汽車股和生物製藥股走高，網路平台服務公司則下跌。

韓元跌0.23%，報1美元兌1319韓元。