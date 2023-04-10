觀察新興亞股上周概況，以印度上漲1.4％居冠、越南與南韓均上漲0.5％居次。綜觀上周外資資金流向，則以印尼淨流入2億美元居冠、印尼淨流入1.7億美元居次，台股則淨流出達2.7億美元、失血最重，南韓亦遭提款2.1億美元居次。

中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示，受共軍台海操演、地緣政治風險升溫，台股第二季首周表現欠佳，加上美國CPI、美股超級財報周本月登場，市場觀望情緒濃厚，台股走勢呈現狹幅震盪格局。

張圭慧指出，本周除關注中國大陸後續行動，且美股、台股均有重量級企業將召開法說，預估包括產業趨勢及營運展望，均將左右短期相關個股、族群走勢。目前股市仍瀰漫著高利率、地緣政治風險，預估高利率環境短期不易扭轉。

張圭慧表示，產業庫存與產品組合仍持續調整中，預估上半年進入尾聲，對投資人是布局長期資金部位分批介入時機，具長線題材與政策支持的產業相對看好，建議可將資金布局於半導體產業、ESG、綠能及電動車等投資商品。

而越股上周上漲0.48％、收於1069.7點。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，為緩解企業資金壓力、提升市場流動性，越南政府逐步修正法案，3月發布的8號法案放寬規範，帶動債市發行量大升，1、2月公司債總發行量2.1兆越盾，3月則大幅拉升至26.42兆越盾。

張晨瑋認為，受債市修正法案陸續公布影響，金融股較有時間應對壞帳負擔與信貸成本，有利族群表現。越南解決流動性法案陸續公布並持續發酵，在長期經濟展望不變下，越股仍具表現空間，投資人可透過定期定額方式布局越南主動式基金，掌握未來黃金十年機會。