花蓮北區今（10）日上午8點多，連續傳出4次爆炸巨響，當地民眾人心惶惶，甚至有人好奇是否兩岸開戰。國防部空軍司令部表示，該聲響並非演訓造成，將會配合相關單位調查。
針對「花蓮上空出現不明音爆 」一事，空軍司令部稍早表示，本屬花蓮基地F-16型戰機今日執行例行戰訓任務，並未實施超音速試飛及低空飛行等課目，經比對音爆與飛行時段，該聲響並非本部造成。
空軍司令部說，該空域周邊亦無其他可能造成音爆的空中活動目標，後續將配合相關單位調查成因，並持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。
花蓮北區今（10）日上午8點多，連續傳出4次爆炸巨響，當地民眾人心惶惶，甚至有人好奇是否兩岸開戰。國防部空軍司令部表示，該聲響並非演訓造成，將會配合相關單位調查。
針對「花蓮上空出現不明音爆 」一事，空軍司令部稍早表示，本屬花蓮基地F-16型戰機今日執行例行戰訓任務，並未實施超音速試飛及低空飛行等課目，經比對音爆與飛行時段，該聲響並非本部造成。
空軍司令部說，該空域周邊亦無其他可能造成音爆的空中活動目標，後續將配合相關單位調查成因，並持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。