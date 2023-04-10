花蓮北區今（10）日上午8點多，連續傳出4次爆炸巨響，當地民眾人心惶惶，甚至有人好奇是否兩岸開戰。國防部空軍司令部表示，該聲響並非演訓造成，將會配合相關單位調查。

針對「花蓮上空出現不明音爆 」一事，空軍司令部稍早表示，本屬花蓮基地F-16型戰機今日執行例行戰訓任務，並未實施超音速試飛及低空飛行等課目，經比對音爆與飛行時段，該聲響並非本部造成。

空軍司令部說，該空域周邊亦無其他可能造成音爆的空中活動目標，後續將配合相關單位調查成因，並持續保持嚴密警戒，以確保空防安全。