個人衛生習慣很重要，一名有嚴重潔癖的女網友表示，國小2年級時，在外上廁所忘記帶衛生紙，情急之下只好撿垃圾桶別人用過的衛生紙擦拭，現在回想起來覺得很髒，直呼「我小時候好噁心」，將其PO上網，竟釣出大批女網友＋1，「我也有撿過來用，我還是撿看起來比較乾淨的。」

原PO昨（9）日於論壇《Drcad》指出，小學2年級在家以外的地方上廁所，因忘記帶衛生紙，只好撿垃圾桶其他人用過的衛生紙，事後回想起來覺得自己很髒，還為此鬱鬱寡歡好幾周。

原PO表示，自己有嚴重潔癖，為避免在外上廁所，盡量少喝水或飲料，減少排尿次數，不解當時為什麼會有撿垃圾桶衛生紙用的行為，直呼「我小時候真的好噁心。」

貼文上線，意外釣出一票女網友有相同經歷，「我也有撿過來用，現在覺得超噁」、「我也有欸！我還在翻垃圾桶，看有沒有比較乾淨的衛生紙….」、「我現在想到也是覺得很不舒服」、「我也做過，小便大便都有」、「我也做過，因為當時真的沒有衛生紙」、「妳不孤單，現在想起來真的好噁心，但往好處想至少當時都選看起來乾淨的？」、「我也有過，超噁！但就真的沒衛生紙嘛，小時候常常做一大堆噁心的事，我也不敢跟別人說，反正說這個也沒用」。