台南市立安南醫院透過內視鏡完成全球首例「內臟異位」縮胃曠腸減重手術，成功幫助患者韓小姐減重25公斤。（安南醫院提供／洪榮志台南傳真）

37歲的韓小姐懷孕後暴肥到104公斤，還有糖尿病，經台南市立安南醫院透過內視鏡完成全球首例「內臟異位」縮胃曠腸減重手術後，不到半年已減重25公斤，糖尿病症狀也緩解許多。安南醫院將這個特殊的病例發表在國際肥胖外科期刊，頗受醫界矚目。

醫院表示，韓小姐身高176公分，長期有體重過重問題，之前生第二胎時，胖到104公斤，還出現妊娠糖尿病，產後還是瘦不下來，糖尿病問題也遲遲無法解決，讓她決定接受減重手術，只是沒想到術前檢查卻發現內臟異位。

韓小姐說，之前都沒有發現自己的內臟長得跟人家不一樣，生活上也沒異常，當醫師告訴她時，讓她非常驚訝。

安南醫院附設國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，正常人的胃、脾及十二指腸，都是偏身體的左側，但韓小姐是在右邊，雖不至於影響健康，只是一旦有相關疾病時，疼痛及發病的部位可能跟一般人不一樣。

黃致錕還說，縮胃曠腸手術是將胃縮減70％，小腸也有改道，韓小姐手術的困難，在於所有的擺位都要反過來，加上又是採內視鏡手術，難度更增加，需要相當有經驗才能完成。

黃致錕指出，該院多年來已完成7000例減重手術，但遇到內臟異位卻只有2例，除韓小姐外，另一例則在十多年前遇到，患者所有的內臟位置全部相反，也就是醫學上稱為「鏡面人」，但當時進行的是比較簡單的胃繞道手術，難度沒有這次高。

黃致錕強調，經查國際文獻，「鏡面人」完成減重手術全球報告已40例，只有部分器官異位的患者接受減重手術則有3例，但接受困難的縮胃曠腸減重手術，安南醫院則是全球第一例。

黃致錕認為，只有部分內臟異位稱為「側畸症」，發生機率比內臟全部相反的「鏡面人」更低，前者發生機率為2萬分之1，後者為1萬分之1。