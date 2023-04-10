因應國內重點產業人才缺口，同時解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難問題，鼓勵國家重點產業運用預聘制及工作崗位訓練，強化大專青年職場實務技能，勞動部勞動力發展署於今年首次推動「大專青年預聘計畫」，受理期限至4月15日止，在發展署的強力宣導及說明下，學校、企業反饋熱烈，目前已有40所學校響應結合338家企業，提出108件銜接重點產業中階以上技術職缺的就業學程，釋出2,741個訓練崗位，已超過原先設定的目標數，發展署呼籲學校及企業仍可把握最後期限提出申請，以協助更多大專青年參與本計畫。

為鼓勵大專青年在校時勇於接受重點產業實習的挑戰，並同時提供誘因，促使企業預為訓練並儲備人才，於畢業前得以預選預聘大專青年。勞動力發展署辦理「大專青年預聘計畫」，凡符合重點產業的企業與大專校院合作，向發展署各地分署申請就業導向的大專就業學程計畫，並提供畢業前1年的大專青年中階技術以上的職缺，指派職場導師進行實務訓練，將補助企業每人最高7.2萬元的訓練費用，以協助大專青年提升實務職能、累積個人工作履歷；此外，只要畢業後以全職留任原企業，青年即可領取留任獎勵金1萬元！

發展署進一步表示，希望透過此試辦計畫，鼓勵大專青年無縫接軌職場，畢業即就業！除大專校院辦理就業學程計畫外，亦將經審查通過之教育部相關實習計畫的合作企業納入適用，並由經濟部向重點產業之企業加強宣導，建構教育培訓與職場接軌機制，有效提升大專青年就業力，企業補足人才缺口的同時也兼顧社會責任，讓整體產業發展及人力資源邁入永續經營的正向循環。

由於大專青年預聘計畫學校申請踴躍，已經超過預計目標數，為使企業及學校充分瞭解計畫的內容，發展署及各分署已經辦理85場說明會，又因詢問踴躍，已應各校申請的需求，將延長受理期間至4月15日止，有意願參與計畫的企業及大專校院，歡迎直接致電勞動部勞動力發展署所屬各分署洽談合作辦訓事宜，亦可至青年職訓資源網查詢更多計畫資訊，或撥打免付費客服專線0800-777-888，時間有限，敬請把握。