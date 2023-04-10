寶雅指出，截至3月底為止，全台計有323間寶雅、40間寶家，除了持續展店帶來正面貢獻，新美妝店型強化美妝品項亦拉高客單，加上同步數位加持，挹注首季營收月月成長。

寶雅認為，近年來女性消費力不斷攀升，更是市場上關注主力客群，今年玉山寶雅聯名卡全新卡面改版上市，在強調超值回饋下，4月起推出新戶申辦首刷最高可享32％回饋，也就是新卡在實體門市單筆消費滿999元，即可享有首刷禮金及玉山銀行新戶加碼刷卡金，搭配綁定POYA Pay支付，享受快速又便利購物體驗，每周六、日品牌日則可享滿額刷12％回饋金。